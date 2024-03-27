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10:19, 27 марта 2024Мир

Париж пригрозил предприятиям мерами для ускорения производства снарядов для ВСУ

Глава МО Франции пригрозил предприятиям принять меры для ускорения поставок ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Франция грозит своим оборонным предприятиям мерами с целью ускорения производства и поставок снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Принять их пригрозил министр обороны страны Себастьен Лекорню, сообщает Bloomberg.

«Впервые я не исключаю использования того, что разрешено законом», — сказал он. По его словам, этот процесс может включать в себя принятие правительством эффективного контроля над активами компании или принятие решений вместо руководства фирмы.

Министр напомнил о задержках в производстве 200 ракет Aster, заказанных государством в прошлом году и производимых во Франции и Италии концерном MBDA. Глава оборонного ведомства также отметил, что для некоторых поставщиков оборонные заказы могут иметь приоритет над гражданскими.

Лекорню подчеркнул, что из-за ситуации на линии фронта на Украине никто не поймет, почему министр обороны не воспользуется своими полномочиями для увеличения производства 155-миллиметровых снарядов, если это будет необходимо.

Ранее он заявил, что Париж планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и десятки тысяч снарядов. Министр сообщил о договоренности между Францией, Украиной и Данией по финансированию 155-миллиметровых самоходных гаубиц, добавив, что это позволит стране поставить артиллерию Киеву как можно быстрее.

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      Семен Александров
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