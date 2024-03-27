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22:13, 27 марта 2024Россия

Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России

Песков отреагировал на новые громкие антикоррупционные дела в России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела. Это постоянная скрупулезная работа, уточнил он, об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счет постоянства», — подчеркнул представитель Кремля.

27 марта стало известно, что cтоличный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий.

Ягодкину задержали 26 марта сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В кабинете Елены Ягодкиной прошел обыск. Замруководителя ФТС подозревают в ряде коррупционных преступлений.

Ранее в Госдуме рассказали, что после введения ЕГЭ, что было сделано для борьбы с коррупцией, последняя перешла в сферу репетиторства. В ГД указали, что в реальности образование становится услугой, доступной для обеспеченных людей.

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      Марина Совина
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