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20:37, 27 марта 2024Экономика

Евросоюз согласился на компромисс в ограничениях торговли с Украиной

Евросоюз пойдет на компромисс в отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Евросоюзе согласовали новое предложение по отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной. Об этом сообщило в социальной сети X бельгийское председательство в Совете ЕС.

Страны объединения пойдут на компромисс по продлению беспошлинной торговли при ряде ограничений. Чтобы поддержать Украину и одновременно защитить европейские рынки, в документ включат возможность экстренного прекращения его действия, если поток сельскохозяйственных товаров станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества.

Новое соглашение, как сообщает ТАСС, подразумевает возможность досрочного введения тарифов в отношении кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда, если объем их импорта в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года.

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Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Европейского союза до 5 июня 2025 года. При этом ранее сообщалось, что в последние месяцы Украина экспортирует неожиданно много зерна.

Страны Евросоюза скорректировали режим беспошлинной торговли на фоне акций протестующих в странах Евросоюза, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам фермеров из Польши, Венгрии и Словакии, из-за дешевых товаров, ввозимых в регион, падает их выручка. В Киеве при этом считают, что на снижение цен на зерно в Европе влияют обильные урожаи в США и Южной Америке, а что касается связи проблем с Украиной, то на 80 процентов их выдумывают.

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      Вячеслав Агапов
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