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07:35, 27 марта 2024Мир

Посольства предупредили о случаях запрета на ввоз личных вещей из России

МИД сообщил посольствам о случаях запрета ЕС на ввоз личных вещей из РФ

Фото: Vladimir Baranov / Reuters

Министерство иностранных дел России предупредило посольства о случаях запрета на ввоз личных вещей из РФ в государства Европейского союза (ЕС). Речь также идет о въезде и пребывании транспортных средств с российскими номерами на территории объединения, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, речь идет о действиях дискриминационного характера в отношении граждан РФ со стороны официальных властей недружественных государств», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее полиция безопасности Финляндии (SUPO) в ежегодном отчете назвала действия России одной из основных угроз безопасности. В документе указывается, что РФ якобы рассматривает скандинавскую страну как «недружественное государство и как объект для шпионажа».

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      Маргарита Пименова
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