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06:32, 27 марта 2024Экономика

Названы сферы труда с наибольшим количеством повышений сотрудников

«Авито Работа»: чаще всего повышают работников сферы управления персоналом

Фото: Christin Hume / Unsplash

Специалисты платформы «Авито Работа» провели опрос более 7 тысяч работающих россиян и назвали сферы труда, в которых сотрудники чаще всего получают повышение по службе. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большинство опрошенных (71 процент) признались, что их хотя бы один раз продвигали в должности в связи с ростом квалификации или увеличением ответственности. Почти половину (44 процента) повышали 1-2 раза, 19 процентов респондентов — 3-4 раза, 8 процентов россиян — 5 или более раз за всю карьеру.

По данным опроса, наибольшее количество повышений сотрудников наблюдается в сфере управления персоналом. В том, что продвигались по карьерной лестнице, признались 84 процента респондентов, трудящихся в этой области.

На втором месте оказалась сфера банкинга и инвестиций — о том, что получали повышение, заявили 82 процента работников. Третью строчку заняла сфера страхования с 81 процентом респондентов, продвигающихся по службе. Четвертое и пятое место заняли юриспруденция и бухгалтерия с финансами. О повышении в этих сферах труда сообщили по 79 процентов опрошенных.

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Реже всего, согласно опросу, получали повышение представители автомобильного бизнеса (60 процентов) и сферы транспорта, логистики и доставки (67 процентов).

Ранее основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала профессии, которые будут особенно востребованы у работодателей в 2024 году.

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      Екатерина Смирная
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