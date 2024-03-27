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11:45, 27 марта 2024Путешествия

Пропавший у берегов Чили российский путешественник подал сигнал по радиосвязи

Пропавший у берегов Чили российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь

Фото: Peter Giovannini / Globallookpress.com

Российский яхтсмен Виталий Елагин, который отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили, вышел на связь. Об этом сообщила жена россиянина в его Telegram-канале «Дочь Ветра в Океане».

Спустя восемь дней после исчезновения Елагин подал сигнал по радиосвязи и написал спасателям сообщение с координатами своего местоположения. Супруга Елагина приложила к посту скриншот этой переписки.

«Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия далее. Всем в той стороне розданы оповещения связываться с Виталей», — рассказала женщина.

Чемпион России по яхтенному спорту Елагин начал свой путь с африканского порта Танжер 1 октября 2023 года. С 19 марта 2024 года он перестал выходить на связь.

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      Марина Черняк
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