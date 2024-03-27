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14:29, 27 марта 2024Забота о себе

Развеян миф о популярной у россиянок пластической операции

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Современный подход к блефаропластике отличается от того, которого придерживались хирурги 20 лет назад, хотя принципы операции остались неизменными, рассказал пластический хирург Сергей Бурдин. Специалист развеял миф об этой популярной у россиянок операции в беседе с «Лентой.ру».

По словам Бурдина, ранее подход к блефаропластике заключался преимущественно в радикальном иссечении избытков кожи. Однако сегодня отношение к этой процедуре существенно поменялось, продолжил врач. Теперь предпочтение отдают комплексным оперативным вмешательствам на лице.

Часто в комплексе с блефаропластикой выполняются и другие процедуры. Как правило, это височный лифтинг, эндоскопический лифтинг лба и бровей, подтяжка средней трети лица с использованием эндоскопического оборудования, а также теряющая популярность пластика щек

Сергей Бурдинпластический хирург
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В настоящее время пластические хирурги все чаще перераспределяют жир в области век, восстанавливают тонус круговой мышцы глаза. В таком случае результат блефаропластики выглядит естественно, заверил врач. При этом он уточнил, что удаление жировых грыж сегодня проводится по показаниям.

«Блефаропластика при всей ее простоте на первый взгляд — сложная процедура. Хирурги оценивают состояние мягких тканей, положение глаз, положение бровей, этнические особенности. Принцип "семь раз отмерь — один раз отрежь" уместен в пластической хирургии, как нигде. Он позволяет избежать непоправимых последствий», — подытожил специалист.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы. Кроме того, по ее словам, отеки образуются при онкологических и аутоиммунных заболеваниях.

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      Вера Владзиевская
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