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14:10, 27 марта 2024Мир

Российский посол предупредил желающих посетить Олимпийские игры в Париже

Посол России Мешков предупредил россиян об ограничениях на ОИ в Париже

Фото: ТАСС

Сотрудники российских дипмиссий и россияне, желающие приехать на Олимпийские игры в Париже, будут ограничены в передвижении французскими властями. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков, его цитирует ТАСС.

«Они полностью отрезали наши структуры, посольство не только от посещения или участия в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми», — сказал он, предупредив, что Франция может не предоставить дипломатам и другим россиянам пропуска для перемещения по центру Парижа.

По словам дипломата, посольству России, скорее всего, придется самостоятельно продумывать эвакуацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. «Нас даже не включили в специальный сайт, на котором МИД Франции информирует о возможных действиях посольства других стран. Мы отключены информационно, и вероятно, что будем ограничены в передвижении», — подчеркнул он.

Ранее французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция после событий в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

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      Глеб Бажуткин
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