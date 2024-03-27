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04:16, 27 марта 2024Россия

Соседи рассказали о фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости нашло в Твери квартиру фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Аминчон Исломов

Аминчон Исломов. Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон и Исроил Исломовы последний год проживали в Твери, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, они жили на первом этаже в многоквартирном доме на улице Склизкова в Московском районе. Отмечается, что соседи описывают Исломовых как тихих, вежливых и культурных. Местные жители также рассказали, что мужчины всегда здоровались при встрече.

При этом, по словам собеседницы агентства, они никогда не предлагали помочь, когда она несла тяжелые пакеты. «И никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут», — поделилась она.

Женщина добавила, что в последнее время не видела Исломовых, но во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.

Ранее во время слушания Аминчон Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Суд арестовал мужчину до 22 мая. Такую же меру пресечения избрали для его брата Диловара и отца Исроила Исломовых.

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      Марина Совина
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