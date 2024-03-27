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18:11, 27 марта 2024Мир

США предложили вознаграждение за информацию о хакерах

Госдеп: США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о хакерах BlackCat

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

США предлагают вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о хакерах, связанных с группировкой BlackCat, также известной как ALPHV. Об этом сообщается в заявлении Государственного департамента.

«Программа Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость" предлагает вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое осуществляет определенную вредоносную кибердеятельность против критической инфраструктуры США», — говорится в заявлении.

По данным Госдепа, хакеры из BlackCat предлагали программы в качестве услуги, с помощью которых взламывали «компьютерные сети критически важных объектов инфраструктуры в США и по всему миру», похищали конфиденциальные данные и вымогали выкуп под угрозой обнародовать украденную личную информацию.

В июле 2023 года BlackCat получили доступ к базам данных больниц в Великобритании, пригрозив, что обнародуют их, если с ними в течение трех дней не свяжутся представители крупного медицинского треста NHS. В 2022 году на Западе связали хакеров BlackCat с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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