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08:19, 27 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе украинской ПВО по гражданскому объекту в Харькове

Марочко: украинская ПВО нанесла удар по гражданскому объекту в Харькове

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) случайно нанесла удар по гражданскому объекту в Харькове. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости

«В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту», — рассказал Марочко.

Стало известно, что на место случившегося приехали аварийно-спасательные службы и представители Службы безопасности Украины (СБУ), которые должны были скрыть факт «дружественного» огня.

Ранее бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос заявил, что Запад не сможет исправить ситуацию с нехваткой средств ПВО на Украине. По его мнению, европейские страны не были готовы к нехватке оружия на своих складах.

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      Алевтина Запольская
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