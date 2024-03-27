На оранжевой звезде зафиксировали мельчайшие звездотрясения

Astronomy & Astrophysics: на звезде ε Indi зафиксировали звездотрясения

Международная группа ученых зафиксировала мельчайшие звездотрясения на оранжевом карлике Эпсилон Индейца (ε Indi). Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Звезда ε Indi находится на расстоянии 11,9 светового года от Земли и имеет диаметр 71 процент от диаметра Солнца. Наблюдения за ней были проведены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории (ESO).

У ε Indi были обнаружены колебания, пиковая амплитуда которых составляет всего 2,6 сантиметра в секунду (около 14 процентов от амплитуды колебаний Солнца), что делает ее самой маленькой и самой холодной звездой-карликом с подтвержденными колебаниями.

Исходя из теоретических моделей звездной эволюции, диаметр К-карликов должен быть на 5-15 процентов ниже по сравнению с наблюдательными данными. Авторы полагают, что изучение колебаний К-карликов с помощью астеросейсмологии поможет выявить недостатки современных звездных моделей и устранить это несоответствие.