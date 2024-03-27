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16:49, 27 марта 2024Россия

Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

Россиянин чудом избежал пожара в «Зимней вишне» и теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Denis Voronin / Moscow News Agency / Reuters

Российский танцор, уроженец Кемерово Марк Ненашкин чудом избежал пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и не успел доехать до «Крокус Сити Холла» в день теракта. Об этом сообщает NGS42.RU.

25 марта 2018 года отец россиянина забронировал дорожку в боулинге на третьем этаже «Зимней вишни», на то время, в которое началось возгорание. Однако незадолго до пожара родители танцора поменяли планы и не доехали до торгового центра.

В 2023 году Марк переехал в Москву, но продолжил танцевать за кемеровскую школу. В частности в «Крокус Сити Холле», по его словам, он танцевал с детства. Ненашкин объяснил, что в концертном зале несколько дней проходил чемпионат России по бальным танцам, в котором он успел поучаствовать, выступив 21 марта, накануне теракта.

На следующий день он решил поехать в «Крокус», чтобы поболеть за других выступающих, однако опоздал к началу турнира. Когда началась стрельба, соревнования уже проходили. О теракте Марк узнал в такси по дороге в «Крокус», после чего он развернулся и поехал домой.

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25 марта 2018 года в «Зимней вишне» произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание. Пока огонь распространялся, находившиеся в кинотеатре неподалеку от эпицентра пожара люди ничего не знали о происходящем. Пострадали 139 человек, 60 из них спасти не смогли.

Спустя почти шесть лет, 22 марта 2024 года, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. По последним данным, 140 человек не удалось спасти.

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      Никита Абрамов
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