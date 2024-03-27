Украинские уклонисты спрятались в ящик для белья и пытались сбежать в Молдавию

Погранслужба: уклонисты спрятались в ящик для белья, пытаясь сбежать в Молдавию

На Украине уклонисты спрятались в ящик для белья и пытались сбежать в Молдавию. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Одесской области нашли дальнобойщика, который в фуре перевозил украинцев за границу. Он брал авансом 100 долларов, но итоговая стоимость зависела от условий перевозки. «Если приходилось прятаться в спальном месте в кабине, то это стоило 3400 долларов, а вот в ящике для белья получалось на 700 долларов дешевле», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, во время осмотра фуры были обнаружены двое уклонистов. Им грозит административная ответственность, а водителю — уголовная, добавили в Госпогранслужбе.

Ранее стало известно о задержании украинца, пытавшегося сбежать из страны в латексной маске. Он хотел переплыть реки Турунчук и Днестр, чтобы добраться до Молдавии. Однако мужчина был задержан сотрудниками погранслужбы.