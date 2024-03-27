В Британии оценили возможность армии выстоять в конфликте с Россией

Telegraph: Британия продержится не более двух месяцев в конфликте с Россией

Армия Великобритании сможет продержаться не более двух месяцев в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.

Бывший заместитель госсекретаря Великобритании Марк Франсуа заявил, что страна «не продержится более пары месяцев в полномасштабной войне с Россией» из-за нехватки боеприпасов и резервов оборудования. Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн подтвердил его слова.