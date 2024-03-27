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00:41, 28 марта 2024Мир

В Греции на сельскохозяйственных угодьях нашли ящики с ракетами

В Греции на сельскохозяйственных угодьях обнаружили ящики с ракетами

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Вблизи военной базы Стефановикио в Греции, на сельскохозяйственных угодьях, нашли ящики с ракетами. Об этом сообщает региональный новостной портал Myvolos.

Уточняется, что осенью база была затоплена после небывалых дождей. Депутат Кириакос Велопулос направил запрос министру национальной обороны с просьбой сообщить о потерях вооружений после наводнения. Он отметил, что это опасно, так как помимо ящиков с ракетами, фермеры могут найти и другое вооружение.

Ранее в Москве на территории мусороперерабатывающего завода нашли ящик со взрывпакетами, сигнальными ракетами и патронами. О находке сообщил в полицию сотрудник частного охранного предприятия. По его словам, подозрительный ящик был на территории предприятия в Сигнальном проезде. На него наткнулись работники при сортировке отходов.

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      Юлия Мискевич
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