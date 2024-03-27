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11:11, 27 марта 2024Бывший СССР

В Киеве предложили ЕС ввести новые санкции против России

Глава Офиса президента Украины Ермак предложил ЕС новые санкции против России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак провел встречу с делегацией Европарламента в Киеве, предложив расширить санкции против России и предотвратить их обход. О встрече сообщила пресс-служба президента Украины.

«Особое внимание собеседники уделили санкционной политике Европейского союза. Стороны были едины во мнении о необходимости дальнейшего расширения ограничительных мер против России и невозможности обхода действующих санкций», — сказано в сообщении.

Помимо этого, Ермак рассказал представителям Европарламента о подготовке к саммиту по «формуле мира» президента Украины Зеленского, который должен пройти в Швейцарии.

Ранее Андрей Ермак потребовал от Запада больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) для обеспечения безопасности Украины.

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      Валентин Карант
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