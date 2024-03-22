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11:54, 22 марта 2024Бывший СССР

В Киеве потребовали от Запада больше средств ПВО

Ермак: Украине нужно больше западных средств ПВО и ПРО в короткие сроки

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

В Киеве потребовали от Запада больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) для обеспечения безопасности Украины. Соответствующее заявление в Telegram опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Нам нужно больше ПВО/ПРО. И в короткие сроки. Мир не должен просто наблюдать», — написал Ермак.

Ранее нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент страны Владимир Зеленский назвал позорной для Европы. Он заявил, что союзники «могут сделать больше» в вопросах военной помощи.

В ночь на 22 марта энергообъекты Украины подверглись масштабной атаке. Ее целью, по словам депутата Госдумы Алексея Чепы, стал ответ на атаки российских гражданских объектов со стороны Киева. Он уточнил, что данный удар по украинской инфраструктуре затруднит поставки западного оружия для ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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