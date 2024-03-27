Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:51, 27 марта 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали высылку из Латвии российского дипломата

МИД России: Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Москва ответит на признание российского дипломата персоной нон грата и его высылку из страны. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

По сообщению журналистов, в дипломатическом ведомстве решение властей республики признать персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Риге прокомментировали односложно. «Ответим», — приводится в публикации слова неназванного сотрудника пресс-службы МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии постановило выдворить из страны одного из российских дипломатов. По заявлению ведомства, причиной решения стало его якобы «недопустимое и провокационное публичное выступление».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      Путин назвал культуру духовным каркасом народа

      Женщины, худеющие с помощью популярного препарата, начали массово беременеть. Почему это происходит?

      Россиянам раскрыли способ найти идеального партнера

      Россиянин прописал в своей квартире десятки мигрантов и поплатился за это

      В «самой красивой деревне России» открыли уникальный банк и необычную почту

      Неизвестный счастливчик выиграл 1,13 миллиарда долларов в лотерею

      Газ в Европе снова вырос в цене

      Пугачева попросила прощения у уроженки Таджикистана после теракта в «Крокусе»

      В МИД прокомментировали высылку из Латвии российского дипломата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше