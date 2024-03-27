В МИД прокомментировали высылку из Латвии российского дипломата

МИД России: Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата

Москва ответит на признание российского дипломата персоной нон грата и его высылку из страны. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

По сообщению журналистов, в дипломатическом ведомстве решение властей республики признать персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Риге прокомментировали односложно. «Ответим», — приводится в публикации слова неназванного сотрудника пресс-службы МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии постановило выдворить из страны одного из российских дипломатов. По заявлению ведомства, причиной решения стало его якобы «недопустимое и провокационное публичное выступление».