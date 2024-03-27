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17:16, 27 марта 2024Бывший СССР

МИД России раскритиковал заявления Эстонии и Литвы о теракте в «Крокусе»

Захарова раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы о теракте в «Крокусе»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы Маргуса Цахкны и Габриэлюса Ландсбергиса о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Слова Захаровой передает РИА Новости.

«Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить», — заявила Захарова в ответ на призыв Ландсбергиса «не терять фокус», опубликованный им в социальной сети X после теракта в «Крокус Сити Холле».

Захарова прокомментировала и слова главы МИД Литвы Маргуса Цахкны, который связал теракт в «Крокусе» с якобы ориентированностью российского руководства на «завоевание соседних стран». «У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен и все ли у него с головой в порядке», — отметила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после «отмашки от своего большого брата» в лице США.

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      Валентин Карант
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