МИД России раскритиковал заявления Эстонии и Литвы о теракте в «Крокусе»

Захарова раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы о теракте в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы Маргуса Цахкны и Габриэлюса Ландсбергиса о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Слова Захаровой передает РИА Новости.

«Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить», — заявила Захарова в ответ на призыв Ландсбергиса «не терять фокус», опубликованный им в социальной сети X после теракта в «Крокус Сити Холле».

Захарова прокомментировала и слова главы МИД Литвы Маргуса Цахкны, который связал теракт в «Крокусе» с якобы ориентированностью российского руководства на «завоевание соседних стран». «У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен и все ли у него с головой в порядке», — отметила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после «отмашки от своего большого брата» в лице США.