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12:13, 27 марта 2024Экономика

В российском регионе оценили траты на искусственные дожди

В Якутии собрались потратить на искусственное вызывание осадков 130 млн рублей

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

На работы по искусственному вызыванию осадков в пожароопасный период в Якутии планируют потратить в 2024 году около 130 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника республиканской службы спасения Иннокентия Андросова.

«Мы уже закупки сделали на 60 миллионов рублей. В плане — в апреле — мы должны получить вторую половину, 70 миллионов. Итого в течение года мы должны отработать 130 миллионов», — объяснил чиновник.

В предыдущие два года в этом российском регионе проводился соответствующий эксперимент. Его признали удачным. О способе борьбы с возгораниями при помощи искусственных дождей президенту России Владимиру Путину докладывал глава Якутии Айсен Николаев.

«Привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — рассказывал губернатор.

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      Дмитрий Воронин
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