В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

Вице-спикер Сейма Литвы: президенту грозит импичмент за нарушение присяги

Спецкомиссия Сейма Литвы обвинила президента республики Гитанаса Науседу в нарушении присяги, ему грозит импичмент. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Паулюс Саударгас, сообщает портал BNS.lt.

«Я не могу исключать [импичмента]. Есть выводы комиссии, Сейм их утверждает. Нарушил он присягу или нет, Сейм ответить не может, только Конституционный суд. Как получить это заключение? Видимо, один из способов — это [объявить импичмент]», — передаются в публикации слова политика.

Ранее парламентская спецкомиссия провела проверку предвыборной деятельности Науседы в 2019 году. Результаты расследования показали, что действующий президент незаконно воспользовался помощью главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, поручив ему вести слежку за сотрудниками своего штаба.

По результатам проверки спецкомиссия потребовала от Науседы дать показания по делу, однако политик уклонился от явки в парламент. В Сейме считают, что своими действиями президент нарушил положения статьи 77 Конституции.

22 марта Науседа заявил, что страны восточного фланга НАТО одобряют возможность отправки войск Североатлантического альянса на Украину.