Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 27 марта 2024Бывший СССР

В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

Вице-спикер Сейма Литвы: президенту грозит импичмент за нарушение присяги

Фото: Johanna Geron / Reuters

Спецкомиссия Сейма Литвы обвинила президента республики Гитанаса Науседу в нарушении присяги, ему грозит импичмент. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Паулюс Саударгас, сообщает портал BNS.lt.

«Я не могу исключать [импичмента]. Есть выводы комиссии, Сейм их утверждает. Нарушил он присягу или нет, Сейм ответить не может, только Конституционный суд. Как получить это заключение? Видимо, один из способов — это [объявить импичмент]», — передаются в публикации слова политика.

Ранее парламентская спецкомиссия провела проверку предвыборной деятельности Науседы в 2019 году. Результаты расследования показали, что действующий президент незаконно воспользовался помощью главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, поручив ему вести слежку за сотрудниками своего штаба.

По результатам проверки спецкомиссия потребовала от Науседы дать показания по делу, однако политик уклонился от явки в парламент. В Сейме считают, что своими действиями президент нарушил положения статьи 77 Конституции.

22 марта Науседа заявил, что страны восточного фланга НАТО одобряют возможность отправки войск Североатлантического альянса на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Из Google Play пропало приложение Mir Pay

      Раскрыта реакция Пугачевой на возможное признание ее иноагентом

      Затопленный ливнями российский город попал на видео

      В Гагаузии заявили об обострении борьбы России и Молдавии

      В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

      Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 12 часов

      Врач раскрыл правду о приеме витаминов

      Мебели в России предрекли подорожание

      В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше