В Верховной Раде назвали сроки демобилизации срочников

Гончаренко: демобилизация срочников на Украине пройдет со 2 апреля по 31 мая

На Украине демобилизация срочников пройдет со 2 апреля по 31 мая, в зависимости от части. Такие сроки назвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Демобилизация срочников согласно утвержденным графикам в Вооруженных силах [Украины] и Государственной специальной службе транспорта начнется 2 апреля и завершится 31 мая», — написал нардеп.

Гончаренко уточнил, что в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в указанном промежутке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ солдат-срочников в апреле-мае. В соответствии с положениями закона, уволенные в запас солдаты не могут быть повторно призваны в ВСУ в течение одного года.