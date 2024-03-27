Виктория Боня показала фото в платье за 170 тысяч рублей

Телеведущая Виктория Боня примерила джинсовое платье за 170 тысяч рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фото в дорогостоящем платье итальянского люксового бренда Miu Miu. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» примерила в бутике в Дубае джинсовое платье длины мини с монограммой марки и тонкими бретелями. При этом знаменитость уточнила, что данный предмет гардероба стоит 170 тысяч рублей.

Кроме того, звезда распустила волосы и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Вдобавок телеведущая поинтересовалась у фанатов, как они оценивают данный наряд. По результатам опроса, 88 процентов проголосовавших назвали его неподходящим.

Ранее в марте Боню раскритиковали в сети за нестандартный способ похудения. Она продемонстрировала частично оголенный живот и рассказала, что прибегает к специальным капельницам, чтобы сбросить лишние килограммы.