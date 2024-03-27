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13:45, 27 марта 2024Спорт

Захарян рассказал об обучении одноклубников русскому мату

Арсен Захарян заявил, что учит одноклубников по «Реалу Сосьедад» русскому мату
Арсен Захарян (справа)

Арсен Захарян (справа). Фото: Vincent West / Reuters

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что учит одноклубников русскому мату. Его цитирует Sport24.

Захарян заявил, что учит футболистов во время игры в покер. «Учу их плохому русскому. Японец Такэфуса Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза», — поделился он.

Ранее Захарян рассказал, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. По его словам, для жизни в Европе ему хватает две тысячи евро в месяц.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

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      Дарья Коршунова
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