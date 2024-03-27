Захарян рассказал об обучении одноклубников русскому мату

Арсен Захарян заявил, что учит одноклубников по «Реалу Сосьедад» русскому мату

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что учит одноклубников русскому мату. Его цитирует Sport24.

Захарян заявил, что учит футболистов во время игры в покер. «Учу их плохому русскому. Японец Такэфуса Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза», — поделился он.

Ранее Захарян рассказал, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. По его словам, для жизни в Европе ему хватает две тысячи евро в месяц.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».