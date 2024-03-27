Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:31, 27 марта 2024Из жизни

Женщина нашла «больной» помпон и попыталась его спасти

В Британии женщина приняла помпон за ежонка и попыталась его спасти

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Великобритании, думавшая, что спасает больного ежонка, обнаружила, что в действительности пытается выходить помпон. Об этом пишет Cheshire Live.

Британка нашла небольшой комочек, который приняла за маленького ежа, возле собственного дома. Ее обеспокоил тот факт, что животное не двигалось, поэтому она подобрала его и попыталась ему помочь. Женщина положила его в картонную коробку, поставила рядом миску с едой и бутылку с теплой водой, чтобы «ежонок» не замерз.

На следующее утро женщина принесла «ежонка» в ветеринарную клинику для диких животных Lower Moss Wood Nature Reserve and Wildlife Hospital. Когда администратор Джанет Котзе осмотрела его, то быстро поняла, что перед ней не еж, а помпон от шапки. Однако сотрудники клиники не стали смеяться над женщиной, а похвалили ее за бдительность.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
1 ноября 2021
«У них закончились деньги и еда» На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
«У них закончились деньги и еда»На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
5 апреля 2020

По словам волонтера Даниэль Пеберди, британка все сделала правильно, потому что в дневное время ежи не должны проявлять активность. Обычно такие животные больны, а учитывая, что популяция ежей в Британии в последние годы падает, помогать им необходимо. Пеберди также добавила, что пациенты, которых приносят в клинику люди, «почти всегда» оказываются настоящими животными.

Ранее сообщалось, что любитель природы в британском графстве Айршир спас ежа, который раздулся до размеров футбольного мяча из-за редкого заболевания. Оказалось, что еж страдает от редкого заболевания, известного как синдром воздушного шара.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      В России почти раскупили резко подешевевшие автомобили

      Виктория Боня показала фото в платье за 170 тысяч рублей

      Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ о теракте в «Крокусе»

      Силовики накрыли ячейку экстремистов в российском городе

      На Украине сообщили об усилении обороны Киева

      Сотрудники ГИБДД зафиксировали редкое явление

      Кандидат на пост генсека НАТО заявил Си Цзиньпину о недопустимости победы России

      Польские фермеры начнут добиваться отставки правительства

      Рогов сообщил о начале вытеснения ВСУ из Работинского выступа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше