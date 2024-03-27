Женщина нашла «больной» помпон и попыталась его спасти

В Британии женщина приняла помпон за ежонка и попыталась его спасти

Женщина из Великобритании, думавшая, что спасает больного ежонка, обнаружила, что в действительности пытается выходить помпон. Об этом пишет Cheshire Live.

Британка нашла небольшой комочек, который приняла за маленького ежа, возле собственного дома. Ее обеспокоил тот факт, что животное не двигалось, поэтому она подобрала его и попыталась ему помочь. Женщина положила его в картонную коробку, поставила рядом миску с едой и бутылку с теплой водой, чтобы «ежонок» не замерз.

На следующее утро женщина принесла «ежонка» в ветеринарную клинику для диких животных Lower Moss Wood Nature Reserve and Wildlife Hospital. Когда администратор Джанет Котзе осмотрела его, то быстро поняла, что перед ней не еж, а помпон от шапки. Однако сотрудники клиники не стали смеяться над женщиной, а похвалили ее за бдительность.

По словам волонтера Даниэль Пеберди, британка все сделала правильно, потому что в дневное время ежи не должны проявлять активность. Обычно такие животные больны, а учитывая, что популяция ежей в Британии в последние годы падает, помогать им необходимо. Пеберди также добавила, что пациенты, которых приносят в клинику люди, «почти всегда» оказываются настоящими животными.

Ранее сообщалось, что любитель природы в британском графстве Айршир спас ежа, который раздулся до размеров футбольного мяча из-за редкого заболевания. Оказалось, что еж страдает от редкого заболевания, известного как синдром воздушного шара.