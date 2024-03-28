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05:32, 29 марта 2024Путешествия

Блогерша рассказала о зависти итальянцев к трем вещам в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Тревел-блогерша рассказала о зависти жителей Италии к трем вещам в России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что Италия — страна, которая не любит меняться. Из-за этого там не появляется ничего нового. «Ресторанов необычных мало, все сплошные остерии и таверны с пастой, пиццей и ризотто, с максимально простым интерьером, — пояснила она. — Не говорю, что их вовсе нет, но трудно найти».

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При этом в больших городах России развитие ощущаешь сразу же, считает девушка. «Открываются новые пространства, молодые люди организуют встречи, услуги на высшем уровне, все удобно и быстро», — добавила она.

По словам блогерши, живущие в Италии люди завидуют круглосуточным аптекам и супермаркетам в России. «Я как бы вроде и привыкла к этому, но иногда забываю и в такие моменты думаю: ну как так, что после восьми вечера в округе ни один магазин не работает, — пожаловалась она. — То же самое с аптеками. А если человек заболел, и нужны срочно лекарства?».

Однако больше всего россиянку раздражает транспорт в Италии. «Такого такси, как у нас, здесь нет, это очень дорого и не работает через приложение, — резюмировала она. — (…) А на общественный транспорт полагаться можно не всегда, он есть, автобусы и поезда ходят, но если живешь где-то подальше от оживленных районов, то может быть такое, что ничего и не ходит, и до ближайшей остановки два километра».

Ранее житель Китая переехал в Россию и назвал особенности страны, которые вызывают зависть у его соотечественников. Так, в частности, мужчина заявил, что экологическая обстановка в России в разы лучше, чем в КНР.

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      Фариза Бацазова
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