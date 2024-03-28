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12:10, 28 марта 2024Наука и техника

Обнаружены факторы риска старения мозга

Nature Communications: обнаружены факторы риска старения мозга

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые Оксфордского университета в Великобритании обнаружили новые факторы риска старения головного мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали результаты сканирования мозга 40 тысяч человек старше 45 лет. Они оценили влияние 161 фактора риска деменции на особо уязвимые области мозга, которые были выявлены в предыдущих научных работах. Эти так называемые области высокого порядка (англ. higher-order brain regions), отвечающие за когнитивные функции, в первую очередь затрагиваются возрастными процессами, нейродегенеративными процессами и такими расстройствами, как шизофрения.

Факторы риска были разделены на несколько категорий: кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессия, воспаления, воздействие загрязняющих веществ, острота слуха, сон, социализация, диета, физическая активность и образование.

Оказалось, что с ухудшением работы областей высокого порядка тесно связаны семь кластеров генов, вовлеченных в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, была выявлена связь с двумя антигенами, принадлежащими малоизученной системе группы крови Xg. До сих пор клиническая роль этих групп крови оставалась неясной.

Самыми разрушительными для мозга оказались генетические факторы риска, связанные с диабетом и склонностью к алкоголизму, а также те, что модулируют воздействие загрязняющих воздух химикатов.

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      Александр Еникеев
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