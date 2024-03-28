Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 28 марта 2024Бывший СССР

Брат поджегшего «Крокус» террориста в Таджикистане подозревался в связях с ИГИЛ

Брат поджегшего «Крокус» террориста в Таджикистане был под надзором из-за ИГИЛ
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Брат Далержана Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к совершению теракта в «Крокус Сити Холле», в Таджикистане находился под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Равшанджон Мирзоев приезжал в Россию на заработки, потом неожиданно пропал. В 2016 году он уехал в Сирию. (...) Позднее он оказался в списке физических лиц (...), "связанных с терроризмом"», — говорится в публикации.

Как рассказали односельчане Равшанджона Мирзоева, он заинтересовался радикальным исламизмом после переезда в Москву. Когда стало известно, что мужчина находится в Сирии, силовые органы Таджикистана установили наблюдение за семьей террориста, поджегшего «Крокус».

Ранее стало известно о поступлении крупных сумм на счета террористов. Как сообщили в Следственном комитете России, средства поступили из украинских криптовалютных кошельков.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Обвиненный в изнасиловании Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

      Власти Белгородской области допустили открытие верхних этажей ТЦ

      81-летняя судья с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Синоптик назвал дату смены резины в Москве

      Резкая посадка самолета в одном из самых опасных аэропортов мира попала на видео

      Путин поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами

      Девушка попала в реанимацию из-за внезапно появившейся аллергии почти на всю еду

      Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше