Брат поджегшего «Крокус» террориста в Таджикистане подозревался в связях с ИГИЛ

Брат поджегшего «Крокус» террориста в Таджикистане был под надзором из-за ИГИЛ

Брат Далержана Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к совершению теракта в «Крокус Сити Холле», в Таджикистане находился под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Равшанджон Мирзоев приезжал в Россию на заработки, потом неожиданно пропал. В 2016 году он уехал в Сирию. (...) Позднее он оказался в списке физических лиц (...), "связанных с терроризмом"», — говорится в публикации.

Как рассказали односельчане Равшанджона Мирзоева, он заинтересовался радикальным исламизмом после переезда в Москву. Когда стало известно, что мужчина находится в Сирии, силовые органы Таджикистана установили наблюдение за семьей террориста, поджегшего «Крокус».

Ранее стало известно о поступлении крупных сумм на счета террористов. Как сообщили в Следственном комитете России, средства поступили из украинских криптовалютных кошельков.