Apple отказалась добавлять чат-бота в iPhone

Bloomberg: Apple не будет добавлять чат-бота в iPhone после выхода iOS 18

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал об интеграции iPhone с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте агентства.

Гурман заявил, что Apple не планирует добавлять в iOS 18 — новую операционную систему для смартфонов — чат-бота. О появлении чат-бота наподобие ChatGPT, который может предоставить китайская Baidu, источники The Wall Street Journal (WSJ) рассказали ранее. Возможно, в компании отказались от этой идеи.

Марк Гурман пояснил, что вместо этого определенные компании будет предоставлять услуги генеративного ИИ для Apple, появления которых стоит ждать в iOS 18. По информации инсайдера, корпорация Тима Кука вела переговоры об этом с Google и OpenAI. При этом знакомые с ходом разработки источники назвали iOS 18 самым абмициозным обновлением для iPhone за всю историю.

Обозреватель Bloomberg также подтвердил, что на мероприятии WWDC Apple представит новые версии операционных систем. Марк Гурман отметил, что компания будет продолжать подход, который появился во время пандемии, то есть показывать зрителям заранее записанную презентацию.

В начале марта глава Apple Тим Кук анонсировал создание прорывной технологии ИИ. По словам предпринимателя, она «расширит горизонты генеративного ИИ».