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15:07, 28 марта 2024Силовые структуры

Глава МВД российского региона заявил о пяти ликвидированных ячейках террористов

МВД: в Дагестане силовики обезвредили пять террористических ячеек за год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов обезвредили пять террористических ячеек в 2023 году. Об этом заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов, передает РИА Новости.

Выступая на сессии парламента Дагестана с докладом о работе органов внутренних дел в минувшем году, министр сообщил о ликвидации силовиками ячеек в Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах республики.

Полицейские задержали 17 человек, причастных к экстремистской и террористической деятельности, троих преступников уничтожили при оказании вооруженного сопротивления, четверых склонили к явке с повинной. По словам Магомедова, у бандитов изъяли 256 единиц огнестрельного оружия, 76 гранат, три самодельных взрывных устройства, свыше 22 тысяч патронов.

В 2023 году МВД Дагестана зарегистрировало 310 террористических и 26 экстремистских преступлений.

Ранее начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что силовики предотвратили 12 терактов в регионе в 2023 году. Задержаны 14 участников террористических организаций.

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      Любовь Ширижик
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