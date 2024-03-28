Глава МВД российского региона заявил о пяти ликвидированных ячейках террористов

МВД: в Дагестане силовики обезвредили пять террористических ячеек за год

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов обезвредили пять террористических ячеек в 2023 году. Об этом заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов, передает РИА Новости.

Выступая на сессии парламента Дагестана с докладом о работе органов внутренних дел в минувшем году, министр сообщил о ликвидации силовиками ячеек в Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах республики.

Полицейские задержали 17 человек, причастных к экстремистской и террористической деятельности, троих преступников уничтожили при оказании вооруженного сопротивления, четверых склонили к явке с повинной. По словам Магомедова, у бандитов изъяли 256 единиц огнестрельного оружия, 76 гранат, три самодельных взрывных устройства, свыше 22 тысяч патронов.

В 2023 году МВД Дагестана зарегистрировало 310 террористических и 26 экстремистских преступлений.

Ранее начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что силовики предотвратили 12 терактов в регионе в 2023 году. Задержаны 14 участников террористических организаций.