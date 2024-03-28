В карибской стране ввели режим ЧС из-за вспышки смертельной лихорадки

ABC: в Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

Пуэрториканские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения. В стране фиксируется всплеск заболеваемости лихорадкой денге, передает телеканал ABC.

Режим будет действовать в Пуэрто-Рико в течение трех месяцев. С начала года в этом карибском государстве было зарегистрировано как минимум 549 случаев заражения смертельным вирусом. В сравнении с 2023-м показатель вырос на 140 процентов. Большая часть инфицированных находится в Сан-Хуане.

Лихорадка денге передается через укусы москитов. Те же комары разносят вирусы Зика и Чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то, что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая отдых и обильное питье.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в районах, где существует риск заражения этой инфекцией, проживает почти половина населения планеты.

Ранее вспышка опасного вируса наблюдалась на популярном среди россиян курорте Шри-Ланка.