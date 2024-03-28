Дуров анонсировал возможность ограничения личных сообщений Telegram в России

Дуров: пользователи Telegram из РФ смогут ограничить круг присылающих сообщения

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал, что пользователи из России, Белоруссии и с Украины будут иметь возможность ограничить круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. После этого был применен ряд технических и организационных мер для ограничения подобной активности.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама», — заявил Дуров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал основателя Telegram внимательнее следить за мессенджером и обратить внимание на его использование террористами. Пресс-секретарь президента добавил, что планов по блокировке Telegram в России нет.