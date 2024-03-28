Финляндия признала ограничивающий характер оборонного договора с США
Оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет Финляндии. Подобный характер договора признала рабочая группа, возглавляемая Министерством иностранных дел страны, сообщает РИА Новости.
«Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов», — объяснили в финском МИД.
Уточняется, что в декабре 2023 года Хельсинки, вступившие в Североатлантический альянс, подписали с США договор, который предусматривает размещение войск на территории страны. Отмечается, что соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии.
14 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подписании договора. Согласно соглашению, США получает доступ к 15 военным базам. Кроме того, договор предусматривает въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта.