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19:26, 28 марта 2024Мир

Финляндия признала ограничивающий характер оборонного договора с США

МИД Финляндии: оборонный договор с США ограничит суверенитет страны

Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет Финляндии. Подобный характер договора признала рабочая группа, возглавляемая Министерством иностранных дел страны, сообщает РИА Новости.

«Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов», — объяснили в финском МИД.

Уточняется, что в декабре 2023 года Хельсинки, вступившие в Североатлантический альянс, подписали с США договор, который предусматривает размещение войск на территории страны. Отмечается, что соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии.

14 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подписании договора. Согласно соглашению, США получает доступ к 15 военным базам. Кроме того, договор предусматривает въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта.

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      Виктория Кондратьева
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