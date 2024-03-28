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18:25, 28 марта 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог перечислил опасные причины урчания в животе

Гастроэнтеролог Констанденков: урчание в животе может говорить о болезнях печени

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

Чаще всего урчание в желудке возникает из-за чувства голода, однако оно может возникать и по другим причинам, рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков. Их врач перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

Относительно безопасной причиной урчания он назвал привычку есть на ходу и вздутие, возникающее из-за определенных продуктов. Констанденков добавил, что с этой проблемой часто сталкиваются пациенты с непереносимостью тех или иных продуктов: например, лактозы или глютена.

Однако урчание в животе может говорить и о болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: хронического гастрита, гастродуоденита, холецистита, панкреатита, перечислил врач. Оно сопровождает и инфекции ЖКТ: вирусные, бактериальные или паразитарные.

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Кроме того, урчанием может сопровождаться синдром раздраженного кишечника (СРК) и стресс в целом. При СРК, обусловленном переутомлением или депрессией у пациента также наблюдается вздутие живота, запор или диарея, боли в животе. «Сильные эмоции могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека. Неслучайно, перед важным выступлением или экзаменом у одних начинает громко урчать живот, а другие сталкиваются с расстройством стула», — предупредил врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина порекомендовала пожилым людям включить в рацион халву. По словам эксперта, в ней много клетчатки для поддержания здоровья кишечника, жирных кислот для улучшения работы сердца и антиоксидантов для борьбы с внутренними воспалениями.

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      Александра Лисица
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