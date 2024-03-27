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18:47, 27 марта 2024Забота о себе

Пожилым людям посоветовали добавить в рацион халву

Биолог Ирина Лялина: халва помогает бороться со старением

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Халва содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье сердца, кишечника и бороться со старением. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью «Известиям».

Эксперт назвала халву идеальным вариантом десерта для женщин и пожилых людей: в ней много клетчатки для поддержания здоровья кишечника, жирных кислот для улучшения работы сердца и антиоксидантов для борьбы с внутренними воспалениями. Кроме того, витамин Е, который содержится в подсолнечной халве, помогает притормозить процессы старения в организме, утверждает Лялина.

Биолог добавила, что полезные свойства у разных видов халвы отличаются. Так, по ее словам, в халве из арахиса много кремния, который необходим хрящам, сухожилиям и зубам, а десерт из льняного семени полезен для работы сердечно-сосудистой системы. Вместе с этим Лялина предупредила, что семена и орехи, из которых изготавливают халву, являются сильнейшими аллергенами, поэтому детям, беременным женщинам и аллергикам эта сладость не рекомендуется. Остальным она посоветовала добавлять десерт в рацион с осторожностью — не более 50 граммов в сутки, так как избыточный сахар провоцирует проблемы с лишним весом, зубами и кожей.

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Ранее диетолог Оливия Моррисон и гастроэнтеролог-диетолог Кэтрин Нэш посоветовали есть кимчи или квашеную капусту для похудения и здоровья кишечника. Они уточнили, что ферментированные продукты помогают наладить пищеварение и ускорить метаболизм.

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      Екатерина Улитина
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