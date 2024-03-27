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11:32, 27 марта 2024Забота о себе

Назван простой продукт для похудения и здоровья кишечника

Диетолог Нэш: кимчи и квашеная капуста помогают при похудении

Фото: Yang Qing / Globallookpress.com

Регулярное употребление кимчи и квашеной капусты способствует улучшению обмена веществ, обогащению микрофлоры кишечника и улучшению общего здоровья организма, считают диетолог Оливия Моррисон и гастроэнтеролог-диетолог Кэтрин Нэш. Их мнение приводит издание The Sun.

Нэш отметила, что и кимчи, и квашеная капуста относятся к категории ферментированных продуктов, повышающих разнообразие микрофлоры кишечника. По ее словам, это полезно при похудении, а также помогает повысить иммунитет.

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Моррисон уточнила, что благодаря регулярному употреблению простых блюд из капусты удавалось снизить уровень холестерина, жировых отложений и стабилизировать содержание сахара в крови. Еще одним преимуществом она назвала профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и молочной железы.

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      Екатерина Улитина
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