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02:00, 28 марта 2024Мир

Германия передаст ВСУ 10 тысяч артснарядов

Германия передаст украинской армии 10 тысяч артиллерийских снарядов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бундесвер в ближайшее время передаст Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов из собственных запасов. Об этом рассказал глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Поставки Киеву боеприпасов планируется осуществлять в три этапа, отметил он. Так, на первом этапе будут переданы 10 тысяч снарядов. На втором этапе Германия намерена взять на себя расходы по закупке 180 тысяч снарядов. Планируется, что поставка начнется с четвертого квартала 2024 года.

Кристиан Фройдинг также высказался об обучении украинских бойцов на территории ФРГ. Обучение прошли 10 тысяч военных ВСУ, с начала 2024 года количество солдат составляет примерно 4 тысячи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Германии. По его мнению, Германия «завязывается в узлы», обсуждая вопрос о поставке ВСУ крылатых ракет большой дальности Taurus.

В самой же Германии обвинили Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов. Немецкие депутаты попросили немецкое правительство дать оценку сложившейся на Украине ситуации с исчезновением западного оружия.

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      Марина Совина
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