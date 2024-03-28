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14:08, 28 марта 2024Силовые структуры

Главу Северо-Восточного управления Росавиации задержали в российском городе

В Магадане задержан глава одного из управлений Росавиации за присвоение денег

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

В Магадане сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Магаданской области.

В настоящее время чиновнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения») и пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности») Уголовного кодекса РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2023-го глава одного из управлений Росавиации систематически давал указания своим подчиненным о передаче ему части или полного размера начисленных им премий. Таким образом фигурант успел незаконно обогатиться на один миллион рублей. Он же в период с июля 2022 года по октябрь 2023-го неоднократно присваивал вверенные ему денежные средства, завышая стоимость расходов на служебные командировки.

Ранее суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий. Чиновница пробудет в СИЗО два месяца — до 26 мая.

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