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08:31, 28 марта 2024Забота о себе

Интерес старшего поколения к сексу объяснили

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Старшее поколение в молодости больше интересовалось сексом, чем современная молодежь, уверена сексолог Трейси Кокс. Причины этой тенденции она объяснила в колонке для Daily Mail.

По ее мнению, люди старшего возраста раньше начинали вести взрослый образ жизни, в том числе заниматься сексом. Теперь, говорит сексолог, молодые люди не торопятся съезжать от родителей, устраиваться на стабильную работу и заводить серьезные отношения. «Отчасти это связано с тем, что люди стали жить дольше. Если вы уверены, что будете здоровы в 90, то у вас не будет панического желания успеть к 30 годам принять все важные жизненные решения», — считает Кокс.

Вторая возможная причина отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность, считает сексолог. Специалист уточнила, что приложения для знакомств предлагают огромный выбор потенциальных партнеров, из-за чего романтические отношения кажутся обыденными и скучными. Между тем люди старшего возраста, чтобы познакомиться с кем-то, до сих пор предпочитают пойти в бар или еще куда-нибудь. Поэтому, по мнению Кокс, они чаще оказываются в ситуациях, в которых секс становится более вероятным.

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Наконец, многие молодые люди боятся секса, убеждена Кокс. Она объяснила, что отчасти страх возник из-за информационных кампаний по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ — люди разумно минимизируют риск и не вступают в половые контакты. Также, по мнению Кокс, многих отпугивает мода на грубый секс, когда без предупреждения партнер начинает, например, душить.

В заключение сексолог заявила, что секс имеет положительное влияние на людей любого возраста. По ее словам, во время полового контакта выделяются гормоны, которые помогают улучшить работу иммунитета и повысить настроение. В то же время воздержание увеличивает риск депрессии, заключила Кокс.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева подсказала женщинам способ раскрепоститься во время секса. Чтобы обрести уверенность в себе, Мурзагалиева посоветовала осознать, что любой человек и его тело уникальны.

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      Алиса Дмитриева
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