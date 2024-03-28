Известный стилист сравнил Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали

Известный российский стилист Алеко Надирян сравнил американского актера Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что знаменитость выбирает консервативную одежду для выхода в свет, поскольку его гардероб состоит из темных и базовых вещей. «Он часто разбавляет образы белой обувью, смотрится стильно», — подчеркнул Надирян.

При этом специалист отметил, что Стэйтема нельзя представить без солнцезащитных очков. «Иногда даже складывается впечатление, что он до сих пор в кино и играет роль телохранителя Роузи», — иронично высказался стилист.

В феврале стилист Алеко Надирян назвал любимую у женщин одежду на мужчинах. Специалист рассказал, что проводил опрос, в ходе которого выяснил, что представительницы слабого пола предпочитают видеть на мужчинах водолазки и пальто.