Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 28 марта 2024Ценности

Известный стилист сравнил Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный российский стилист Алеко Надирян сравнил американского актера Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что знаменитость выбирает консервативную одежду для выхода в свет, поскольку его гардероб состоит из темных и базовых вещей. «Он часто разбавляет образы белой обувью, смотрится стильно», — подчеркнул Надирян.

При этом специалист отметил, что Стэйтема нельзя представить без солнцезащитных очков. «Иногда даже складывается впечатление, что он до сих пор в кино и играет роль телохранителя Роузи», — иронично высказался стилист.

В феврале стилист Алеко Надирян назвал любимую у женщин одежду на мужчинах. Специалист рассказал, что проводил опрос, в ходе которого выяснил, что представительницы слабого пола предпочитают видеть на мужчинах водолазки и пальто.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      Кулеба обсудит «формулу мира» Зеленского в Индии

      Американцы высказались о войне в Газе

      Человеческий капитал оказался вреден для экономики России

      Россиянин расправился с двумя своими детьми и с собой

      Роднина раскрыла размер своей пенсии

      Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

      Люди погубили самую длинную в мире восьмиметровую анаконду

      Появились подробности об упавшем беспилотнике в Подмосковье

      В России отработали защиту «Ярсов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше