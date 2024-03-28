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13:46, 28 марта 2024Силовые структуры

В МВД России рассказали об усилении мер безопасности на транспорте после теракта

МВД РФ усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полиция усилила меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус сити холле». Об этом РИА Новости рассказал начальник главного управления МВД России на транспорте Олег Калинкин.

По его словам, сотрудники органов внутренних дел и подразделения транспортной безопасности проводят досмотры, также в профилактических мероприятиях участвуют кинологи с собаками.

Камеры на транспортных узлах находятся в постоянной готовности, отметил Калинкин.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

Жертвами теракта стали 140 человек, пострадали — 360. Пропавшими без вести числятся 95 человек.

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      Любовь Ширижик
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