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09:35, 28 марта 2024Культура

Киркоров процитировал Пугачеву в обращении по поводу теракта в «Крокусе»

Киркоров прокомментировал теракт в «Крокусе» словами из песни Пугачевой

Кадр: «Утро.ру»

Российский певец Филипп Киркоров процитировал свою экс-супругу, исполнительницу Аллу Пугачеву в обращении по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Утро.ру».

Киркоров обратился к россиянам в рамках мемориального музыкального марафона от «Русского радио». Он заявил, что в стране случилась большая трагедия, но жизнь продолжается. «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — процитировал артист слова из песни Пугачевой «Скупимся на любовь».

Ранее Пугачева попросила прощения у уроженки Таджикистана, исполнительницы Манижи Сангин, которая назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокус Сити Холла».

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.

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      Мария Рюрикова
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