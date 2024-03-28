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18:57, 28 марта 2024Бывший СССР

Лавров обвинил Пашиняна в шельмовании ОДКБ

Лавров: Пашинян извращает историю конфликта с Азербайджаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян извращает историю последних лет и шельмует российских военнослужащих и ОДКБ. Об этом он заявил в интервью IZ.RU.

«В Армении мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию. Она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних трех — трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», — заявил Лавров.

По его словам, Ереван намеренно взял курс шельмования российских военнослужащих, несущих службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников и ОДКБ как организацию.

Лавров заключил, что история конфликта с Азербайджаном последние несколько лет извращается Пашиняном и его парламентариями.

Ранее Никол Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ. По его словам, Армения не имеет постоянного представителя в ОДКБ, не участвует в переговорах ОДКБ на высоком и высочайшем уровне, но и не блокирует принимаемые решения.

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      Валентин Карант
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