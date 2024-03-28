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15:25, 28 марта 2024Культура

Лазарев заявил о решении взять перерыв в карьере

Лазарев решил взять перерыв в карьере ради отдыха перед днем рождения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский певец Сергей Лазарев заявил о решении сделать перерыв в карьере. Его слова приводит News.ru.

Артист заявил, что хочет взять паузу в концертной деятельности, чтобы отдохнуть перед днем рождения, который наступит 1 апреля. По словам исполнителя, ему необходима тотальная пауза, чтобы перезагрузиться и нормализовать свое состояние.

«Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днем рождения», — поделился певец.

Ранее Лазарев призвал не делать соревнование из пожертвований пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнитель также добавил, что артист или рискует быть обвиненным в хайпе, если называет конкретные суммы пожертвований, или может быть обвинен в бездействии, если отправляет деньги, не сообщая об этом публично.

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      Анастасия Астахова
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