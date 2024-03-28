Раскрыта увеличивающая продолжительность жизни диета

Nature Communications: уменьшение метионина в пище продлило жизнь мушек

Ограничивающая потребление определенных аминокислот диета значительно продлевает жизнь плодовых мушек. Этот эффект раскрыли ученые Института физико-химических исследований RIKEN, которые опубликовали статью в журнале Nature Communications.

Самок Drosophila melanogaster кормили пищей с низким содержанием незаменимой аминокислоты метионина. Известно, что уменьшение потребления этой аминокислоты приводило к некоторому увеличению продолжительности жизни у грызунов, а также у многих других модельных организмов, включая насекомых. Однако важным отличием нового исследования стало то, что влияние диеты с ограниченным уровнем метионина было проведено для мушек в первые несколько недель их взрослой жизни.

Оказалось, что если ограничить употребление метионина в первые четыре недели в стадии имаго, то эффект будет сравним с тем, что наблюдается при употреблении пищи с низким содержанием этой аминокислоты на протяжении всей жизни насекомого. По сравнению со стандартной диетой продолжительность жизни выросла на десять процентов. Напротив, диета, по-видимому, принесет мало пользы, если ее применять исключительно в позднем взрослом возрасте.

Показано, что диета активирует множество связанных с долголетием генов, включая тот, что кодирует метионин-сульфоксид-редуктазу (MsrA). Этот фермент разрушает поврежденный окислительным стрессом метионин.

По неизвестным причинам у самцов плодовых мушек не наблюдается аналогичный эффект, хотя отличия могут быть связаны с репродуктивной нагрузкой у самок. Также пока не ясно, существует ли такой же механизм продления жизни у млекопитающих.

