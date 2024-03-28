Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 28 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о сработавшей над российским регионом системе ПВО

МО РФ: в небе над Белгородской областью система ПВО уничтожила два БПЛА

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, ПВО сработала над российским регионом около 12:30 по московскому времени (совпадает с местным). В МО уточнили, что для атаки Украина пыталась использовать дроны самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в Минобороны.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Один из популярных мифов о хлебе развеяли

      На Украину прибыла председатель национального собрания Франции

      Устроивший стрельбу на шиномонтаже россиянин стал фигурантом уголовного дела

      Путин оценил ситуацию по Украине в ходе разговора с президентом ЮАР

      При обстреле Курской области шесть домовладений получили повреждения

      В российском регионе предотвратили 12 терактов за год

      Подозреваемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы задержали

      Один регион оказался в опасности из-за глобальной проблемы

      Стало известно о большом скоплении западной техники в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше