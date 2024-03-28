Минобороны сообщило о сработавшей над российским регионом системе ПВО

МО РФ: в небе над Белгородской областью система ПВО уничтожила два БПЛА

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, ПВО сработала над российским регионом около 12:30 по московскому времени (совпадает с местным). В МО уточнили, что для атаки Украина пыталась использовать дроны самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в Минобороны.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.