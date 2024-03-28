Названа роль дрона «Альбатрос» в отражении атак ВСУ на границу

Разработчик: БПЛА «Альбатрос» наводили авиацию при отражении атак ВСУ на границу

Разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» наводили тактическую авиацию и артиллерию при отражении попыток групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать границу в Белгородской области. Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боях назвал представитель компании-разработчика «Альбатрос» в беседе с ТАСС.

«Определенное количество "Альбатросов" есть у наших пограничников. Как показали недавние события в Белгородской области — это очень важно. В течение всего несостоявшегося наступления противника экипажи на наших БПЛА работали, наводили авиацию и артиллерию», — сказал он.

Представитель организации отметил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) растет число применяемых дронов. Он добавил, что перед отправкой БПЛА заказчику его испытывают.

Дрон дальнего действия «Альбатрос М5» построен по схеме «летающее крыло». Аппарат предназначен для обнаружения бронетехники, опорных пунктов и других объектов ВСУ. Он может находиться в воздухе 4,5 часа, а максимальная высота полета составляет 5 километров.

Ранее в марте в зоне СВО была замечена российская «матка» дронов «Пчелка». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов может сбрасывать FPV-дроны и выступать для них ретранслятором.