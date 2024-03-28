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04:31, 28 марта 2024Наука и техника

Названа роль дрона «Альбатрос» в отражении атак ВСУ на границу

Разработчик: БПЛА «Альбатрос» наводили авиацию при отражении атак ВСУ на границу

Кадр: «Лампа знаний» / YouTube

Разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» наводили тактическую авиацию и артиллерию при отражении попыток групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать границу в Белгородской области. Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боях назвал представитель компании-разработчика «Альбатрос» в беседе с ТАСС.

«Определенное количество "Альбатросов" есть у наших пограничников. Как показали недавние события в Белгородской области — это очень важно. В течение всего несостоявшегося наступления противника экипажи на наших БПЛА работали, наводили авиацию и артиллерию», — сказал он.

Представитель организации отметил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) растет число применяемых дронов. Он добавил, что перед отправкой БПЛА заказчику его испытывают.

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Дрон дальнего действия «Альбатрос М5» построен по схеме «летающее крыло». Аппарат предназначен для обнаружения бронетехники, опорных пунктов и других объектов ВСУ. Он может находиться в воздухе 4,5 часа, а максимальная высота полета составляет 5 километров.

Ранее в марте в зоне СВО была замечена российская «матка» дронов «Пчелка». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов может сбрасывать FPV-дроны и выступать для них ретранслятором.

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      Даниил Иринин
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