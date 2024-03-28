Обнаруженная прохожими в Москве граната оказалась муляжом, его забрали саперы

Граната, которую обнаружили прохожие на улице Летчика Спирина в Москве, оказалась муляжом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители обследовали предмет, похожий на ручную дымовую гранату, с помощью служебных собак. Затем к месту подошли саперы и забрали опасную находку. Экстренные службы постепенно убирают ограждения и оцепления с улицы.

По словам очевидцев, человека, который оставил предмет на асфальте, уже нашли, с ним общается полиция.

Ранее двое жителей Ростовской области обнаружили склад с боеприпасами в собственной кладовке многоквартирного дома. Нашедшие — отец и сын — сами передали все боеприпасы сотрудникам правоохранительных органов.