Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:40, 28 марта 2024Россия

Обнаруженная прохожими в Москве граната оказалась муляжом

Обнаруженная прохожими в Москве граната оказалась муляжом, его забрали саперы

Фото: pixabay.com

Граната, которую обнаружили прохожие на улице Летчика Спирина в Москве, оказалась муляжом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители обследовали предмет, похожий на ручную дымовую гранату, с помощью служебных собак. Затем к месту подошли саперы и забрали опасную находку. Экстренные службы постепенно убирают ограждения и оцепления с улицы.

По словам очевидцев, человека, который оставил предмет на асфальте, уже нашли, с ним общается полиция.

Ранее двое жителей Ростовской области обнаружили склад с боеприпасами в собственной кладовке многоквартирного дома. Нашедшие — отец и сын — сами передали все боеприпасы сотрудникам правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Главным пострадавшим будет русский народ». Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

      Нарышкин посетил Северную Корею

      Обнаруженная прохожими в Москве граната оказалась муляжом

      Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

      Порномодель потеряла волосы из-за рака и сохранила свою популярность

      ЕС отказался от передачи Киеву дохода от российских активов

      ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими пленными

      Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

      Пленные бойцы ВСУ рассказали о хитрости Запада для их выдачи из России

      Родственница обвиняемого по «Крокусу» высказалась о теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше