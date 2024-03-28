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18:15, 28 марта 2024Россия

Обвиненный в нападении российский депутат ответил фразой «скоро лето»

Челябинского депутата Калиничева обвинили в нападении на коллегу в администрации

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Депутата Катав-Ивановского района Челябинской области Евгения Калиничева обвинили в нападении на коллегу Екатерину Куликову прямо в здании администрации района. Об этом сообщает портал URA.RU.

По данным издания, Куликова заявила, что Калиничев напал на нее и повредил ее телефон после того, как она попыталась вступиться за другую сотрудницу местной администрации, с которой депутат общался на повышенных тонах. Эту информацию изданию подтвердил и один из свидетелей потасовки. Куликова уже обратилась с заявлением в полицию.

В то же время сам Калиничев заявил, что не применял физическую силу, однако пытался остановить коллегу, которая снимала его на мобильный. Кроме того, он отметил, что недоволен тем, что другие депутаты якобы тормозят работу всего совета и мешают выделению бюджетных денег. На выдвинутые обвинения депутат ответил фразой «скоро лето, сезон ремонтов, а 61 миллион рублей лежит в бюджете».

Это не первый случай физического насилия депутатов Катав-Ивановского района по отношению друг к другу. Так в 2023 году местный депутат Яков Чуксин избил однопартийца Андрея Печникова, за что был приговорен к условному сроку и штрафу.

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      Марк Леонов
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